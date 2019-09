Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 12 september 2019

Roeselare blijft ondanks een uiterst beperkte kern lekker op dreef in de oefencampagne. Dinsdag won het team van Steven Vanmedegael met 3-0 van Tourcoing, de ploeg van ex-Roeselarespeler Julien Lemay en ex-Menencoach Igor Juricic. Ook de bijkomende vierde set was in het voordeel van de West-Vlamingen. (MPM)