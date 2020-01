Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 13 januari 2020

Frankrijk bij de mannen en Turkije bij de vrouwen hebben zich op de Europese kwalificatietoernooien geplaatst voor de Spelen in Tokio. Frankrijk versloeg in de finale Duitsland met 3-0, Turkije haalde het in haar finale ook van Duitsland met 3-0. De Red Dragons eindigden als derde in hun poule, de Yellow Tigers sneuvelden in de kwartfinales na 3-2 tegen Turkije, de latere eindwinnaar