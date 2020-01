Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 24 januari 2020

00u00 0

In Maaseik-Achel staan vanavond de nummers 3 en 4 tegenover elkaar. In het klassement gaapt een kloof van 8 punten tussen beide ploegen en lijkt de landskampioen de logische favoriet voor winst te zijn. Het kan de eerste zege sinds 13 december van vorig jaar worden, want Maaseik ging in de voorbije wedstrijden in eigen competitie voor de bijl tegen Aalst en Roeselare. (KWP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis