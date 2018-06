VOLLEYBAL 18 juni 2018

Toen de Europese volleybalbond (CEV) bekend maakte dat België recht heeft op een derde ticket voor de Champions League, onderzocht men bij Lindemans Aalst of dit (financieel) haalbaar is. De club maakte nu bekend de uitdaging aan te gaan zodat ons land met Maaseik, Roeselare en Aalst komend seizoen drie teams op het hoogste Europese niveau heeft. De eerste ronde is al voorzien op 12 en 19 september. (BDT)