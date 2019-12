Exclusief voor abonnees Volleybal 12 december 2019

De blessure die Roeselarespeler Hendrik Tuerlinckx dinsdag in de Champions League opliep tegen Kedzierzyn valt nog mee. Hij scheurde een ligamentje van de kleine teen. De hoofdaanvaller is twijfelachtig voor zaterdag in Leuven, maar zou tegen dinsdag in principe wel speelklaar geraken voor het Champions League-duel in en tegen het Servische Novi Sad. (MPM)