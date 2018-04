VOLLEYBAL 05 april 2018

In het treffen in de final six tussen Kedzierzyn met Sam Deroo tegen Friedrichshafen (met coach Vital heynen) haalde de ploeg van Sam Deroo het met 3-2. De Polen kwamen 2-0 voor (25-23 en 25-21). Friedrichshafen kwam terug met 21-25 en 22-25. In de tiebreak haalde de thuisploeg het met 15-13. (HFO)

HLN