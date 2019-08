Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 29 augustus 2019

Menen-speler Mathieu Vanneste (20) is in Antwerpen met succes geopereerd aan de rechterschouder. Vanneste liep in de voorbereiding met de Red Dragons een zware blessure op aan die schouder. De West-Vlaming staat nu voor een maandenlange revalidatie, allicht is hij zelfs pas na Nieuwjaar weer inzetbaar. De Zweedse aanwinst Linus Ekstrand landt vanavond op Zaventem. Hij wordt pas maandag op training verwacht. (MPM)