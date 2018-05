Volleybal 24 mei 2018

00u00 0

De Yellow Tigers pakten dinsdag in het Japanse Toyota nog knap hun zesde rankingpunt tegen Nederland, maar het gastland (FIVB-6) liet zich gisteren nauwelijks op foutjes betrappen. Onze landgenoten stonden na drie sets voor een voldongen feit: 3-0. De Japanse kracht in lage verdediging is wereldvermaard. De Aziaten hanteerden een soepel technisch overwicht. Na 1-0 scoorde Japan bij 18-18 zes keer op een rij: 24-18. Twee-nul, na twee setballen. De Tigers klampten nog aan tot 16-15 in de slotfase. Even later bleek de kloof over 20-16 en 23-17 niet meer overbrugbaar. (PLG)