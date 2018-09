Volleybal 07 september 2018

De Red Dragons zijn weer op Belgische bodem na een stage in Polen waar ze twee keer verloren met 3-1 van de ploeg van Vital Heynen. Ondanks de twee nederlagen keerden de Belgen met een redelijk positief gevoel terug. Coach Anastasi zag de blessure van Valkiers aan de buikspieren in gunstige zin evolueren en ook bepaalde spelers haalden bij momenten een erg hoog niveau. In principe valt Lienert Cosemans opnieuw uit de kern. Morgen nemen de Red Dragons in zaal Schotte in Aalst afscheid van de fans met een oefenduel tegen Australië. Maandag vliegen ze dan naar Firenze waar hun WK start op 12 september