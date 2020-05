Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 07 mei 2020

Met de transfer van George Huhmann is de ploeg van Roeselare voor volgend seizoen compleet. Huhmann is een 22-jarige Amerikaanse middenman die overkomt van een universiteitsploeg (Princeton). Met zijn 2m12 wordt hij de grootste speler in de Belgische competitie. Hij vervangt de Canadees Jansen Van Doorn. (MPM)