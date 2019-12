Exclusief voor abonnees Volleybal 31 december 2019

Hendrik Tuerlinckx en Pieter Coolman van Roeselare hebben de groepstrainingen nog steeds niet hervat. De teenblessure van Tuerlinckx evolueert in gunstige zin, maar het staat nog niet vast of hij vrijdag meereist met de Red Dragons naar Berlijn, waar de nationale volleybalmannen een olympisch kwalificatietoernooi afwerken. Coolman (scheurtje in knie) zal pas vanaf 18 januari weer speelkleer geraken. Roeselare neemt het dan op tegen landskampioen Maaseik. (MPM)