Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 30 augustus 2019

De Red Dragons spelen dit weekend een vriendschappelijk toernooi in Macedonië. Vanavond openen de jongens van Brecht Van Kerckhove tegen Bulgarije, morgen treffen ze Oekraïne of gastland Macedonië. Iran haakte in laatste instantie af. De wedstrijden kaderen in de voorbereiding op het EK in eigen land dat halverwege september start. (MPM)