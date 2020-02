Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 05 februari 2020

Wegens het coronavirus is de Chinese competitie stopgezet. Het viersterrentoernooi beachvolleybal in Yangzhou (22-26 april) komt ook in het gedrang. Voor het Belgisch duo Koekelkoren-Van Walle is dat een ramp, want daar konden ze extra punten scoren voor deelname aan de Olympische Spelen. Zelfs de vijf edities van de Volley Nations League in China - waar de Yellow Tigers van 2 tot 4 juni een poule zouden afwerken - zijn onzeker. (WVM)