Volleybal 10 juli 2019

Menen heeft een akkoord bereikt met de Zweedse international Linus Ekstrand (1m98). De 24-jarige receptie-hoekspeler komt over van Linköpings Volleyboll, de landskampioen in Zweden. Met die transfer is de ploeg van Menen compleet voor volgend seizoen. De trainingen starten pas halverwege augustus. (MPM)