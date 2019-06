Exclusief voor abonnees Volleybal 28 juni 2019

Roeselare en Maaseik zijn rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Loting volgt op 25 oktober. Aalst komt in de CEV Cup uit tegen de Nederlandse kampioen Orion Doentinchem. De heenwedstrijd in de 1/16de finales vindt pas plaats op 10, 11 of 12 december, de terugwedstrijd een week later. Haasrode Leuven treedt aan in de 1/16de finales van de Challenge Cup. Pas eind november zal het weten wie de tegenstander wordt: het Hongaarse Kazincbarcika (in Slovaaks grensgebied) ofwel de winnaar van de Balkan Volleyball Association Cup. Menen koos ervoor zich niet in te schrijven. Bij de vrouwen (vanaf 3 december) treffen Oostende en Asterix Avo in de 1/16de finales van de CEV Cup respectievelijk het Sloveense Nova Gorica en het Tsjechische Prostejov. In de Challenge Cup zijn geen Belgische ploegen actief. (BrV/BDT)

