VOLLEYBAL 29 augustus 2018

Naar uniformiteit met de Europese reglementering worden de technische time-outs (bij 8 punten en bij 16 punten) op alle niveaus afgeschaft in België. Het recht op twee time-outs per team per set blijft wel behouden. Door mindere 'dode tijden' in te lassen moet het volleybal attractiever worden en bijgevolg ook meer toeschouwers lokken. (MPM)

