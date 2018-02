Volleybal 06 februari 2018

00u00 0

Vanavond ontvangen de vrouwen van Asterix Avo het Allianz-team uit Stuttgart om 19.30 uur in de Beverse sporthal. Tijdens de heenmatch won Stuttgart overtuigend met 3-0. Het team is samengesteld met topspeelsters uit verschillende landen. De drie Nederlandse volleybalsters Stoltenberg, Daalderop en Van Daelen speelden zich tijdens de heenwedstrijd in de kijker. (WVM)