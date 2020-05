Exclusief voor abonnees Volleybal 09 mei 2020

De Volley Nations League wordt in 2020, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, geschrapt van de internationale volleybalkalender. De FIVB vond het onverantwoord om de gezondheid van iedereen in gevaar te brengen. België zou eind mei ook een manche organiseren met de Yellow Tigers als gastteam. "Zolang er geen vaccin gevonden is tegen Covid-19 vrees ik dat internationale competities en hun vele verplaatsingen onmogelijk kunnen plaatsvinden", reageert bondscoach Gert Vande Broek. (WVM)