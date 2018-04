VOLLEYBAL 12 april 2018

00u00 0

Yellow Tiger Charlotte Leys is er met haar Turkse ploeg Bursa niet in geslaagd om na de 3-2-overwinning van vorige week in Piraeus, de finale van de Challenge Cup te winnen. In eigen zaal won Bursa de eerste set met 25-18. Nadien wonnen de Grieken de drie volgende sets. Leys scoorde 7 punten in deze partij