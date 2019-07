Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 11 juli 2019

Ruben Van Hirtum (Knack Roeselare) werd dinsdag met succes geopereerd in het AZ Sint- Lucas van Gent. Hij liep in de titelfinales, tegen Maaseik, in mei een zware blessure op. Het betekende het einde van zijn loopbaan als volleyballer op het hoogste niveau. Een groot deel van zijn meniscus kon worden gered. Vandaag start voor de onfortuinlijke Van Hirtum een revalidatie van 9 maanden. (MPM)