VOLLEYBAL 29 april 2020

Menenspeler Anshel Ver Eecke wordt in het tussenseizoen aan de heup geopereerd. Het is nog niet zeker of hij volledig fit geraakt voor de competitiestart. Menen polste bij Roeselare naar een uitleenbeurt van aanvaller Mathijs Desmet (20), maar het clubbestuur weigert voorlopig. (MPM)