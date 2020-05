Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 11 mei 2020

Door corona ligt de juiste datum nog niet vast. Maar één ding is uitgeklaard: ondernemer Raymond Cretskens wordt de opvolger van Mathi Raedschelders als voorzitter van Maaseik. Raedschelders stond 35 jaar aan het roer en wil het rustiger aan doen. Hij blijft in de Raad van Bestuur. Groep Cretskens telt meer dan 800 werknemers in de sector van de supermarkten (Carrefour), in de bouwwereld met AKP en in de bakkerijsector met Crelem Bakeries. (BrV/PLG/MPM)