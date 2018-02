Volleybal 12 februari 2018

Broer Tomas en zus Hélène Rousseaux doen het zeer goed in de Poolse competitie. Tomas (met Olsztyn 7de in de stand) verloor de topper in Belchatow (3de) met 3-2, maar scoorde wel 12 punten. Hélène is aan een sterke reeks bezig: 3-0-winst tegen Ostrowiec, een tweede plaats in de stand - op 4 punten van leider Police maar met een match minder - en voor de vierde keer uitgeroepen tot MVP.