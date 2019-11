Exclusief voor abonnees Volleybal 09 november 2019

Op de vijfde speeldag is het duel tussen Roeselare en Haasrode Leuven de blikvanger. Beide plaatsten zich eerder deze week voor de halve finales van de beker en lijken in goeie doen. Roeselare deelt de eerste plaats met Aalst en Maaseik terwijl Leuven op amper twee punten volgt. Leuven versterkte zich in het tussenseizoen met internationals Baetens en Cosemans. De combinatie met blijver Van Walle geeft geregeld vonken. Roeselarecoach Vanmedegael kan sinds vorige week weer een beroep doen op bepalende speler Brett Walsh. (MPM)