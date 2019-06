Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 08 juni 2019

Stijn Morand wordt de nieuwe voorzitter van de vrouwenploeg van VDK Gent. Hij was jarenlang trainer bij deze volleybalvereniging, met als hoogtepunt de landstitel in 2013. Vanaf 2014 was hij een succesvolle coach in Parijs (Paris Saint-Cloud). (WVM)