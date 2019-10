Exclusief voor abonnees Volleybal 26 oktober 2019

00u00 0

Gisteren werd in Sofia geloot voor de groepen in de Champions League. Maaseik treft zesvoudig CL-winnaar Kazan -in vorige campagne verliezende finalist -, Halkbank Ankara en het Poolse Jastrzebski. Roeselare mag dromen van een plaats bij de eerste twee, het treft Kedzierzyn - zonder Sam Deroo die nu in Moskou speelt -, Friedrichshafen en de winnaar van Brcko uit Bosnië tegen Benfica (heenmatch 3-0 voor de Portugese club). Twee weken na de Supercup staan Maaseik en Roeselare vanavond in de competitie opnieuw tegenover elkaar. (BrV/KWP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen