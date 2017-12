Volleybal 00u00 0

Na een korte rustperiode heeft Lindemans Aalst gisteren de trainingen hervat. Zonder spelverdeler Frank Depestele, die onverwacht voor een buitenlands avontuur bij het Argentijnse Bolivar koos. "De kans dat we een vervanger aantrekken, is klein", aldus bestuurslid Pascal Debels. "We gaan ons niet in een financieel avontuur storten omdat een speler ons in de steek laat. Tenzij er zich een witte merel aandient, doen we verder met Wessel Keemink. In dat geval zullen we met de Volleybalschool onderhandelen om de 17-jarige Seppe Van Hoyweghen permanent aan onze kern toe te voegen." (BDT)