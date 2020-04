Exclusief voor abonnees Volleybal 02 april 2020

00u00 0

Roeselare is aan de uitbouw van het team gestart. Zo is de opposite Michiel Ahyi (21) van Gent de eerste inkomende transfer. De Nederlander vervangt de Amerikaan Joe Norman, die de West-Vlamingen verlaat. Middenman Rune Fasteland ziet zijn uitstekend seizoen bekroond met een contractverlenging van twee seizoenen. Aan de spelverdeling is ex-Roeselarespeler Stijn D'Hulst (Civitanova) nog steeds in beeld. Coach Vanmedegael sluit een verlengd verblijf van passeur Brett Walsh ook niet uit. Het staat wel vast dat Deroey, Verhanneman, Desmet en Van Schie volgend seizoen nog op Schiervelde spelen. Zij liggen nog onder contract. (MPM)