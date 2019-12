Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 17 december 2019

Lindemans Aalst is in de eindejaarsperiode niet van de partij op de International Volley Trophy in Roeselare. De Ajuinen trekken op 28 en 29 december naar Zwitserland waar ze samen met thuisclub Genève, Bisons Bühl (Duitsland) en Kaposvar (Hongarije) deelnemen aan een internationaal toernooi. (BDT)