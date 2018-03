VOLLEYBAL 26 maart 2018

Bolivar, de Argentijnse ploeg van Frank Depestele, heeft zich geplaatst voor de titelfinales na een 2-3-zege in het vierde duel met Ciudad. In de finale is UPCN San Juan de tegenstander, de vaste landskampioen sinds 2011. Depestele - op krukken sinds zijn operatie aan de patellapees - zal de finales in aanwezigheid van zijn echtgenote Loes bijwonen en keert pas volgende week terug naar België voor de verdere revalidatie