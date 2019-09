Exclusief voor abonnees Volleybal 21 september 2019

De Amerikaan Joe 'Joseph' Norman wordt bij Roeselare de vervanger van de Canadees Jayson Mc Carthy, die een onvoldoende kreeg van de medische cel van Roeselare en zijn transfer daardoor in het water ziet vallen. De 25-jarige Joe Norman (2m06) zal als tweede opposite uitgespeeld worden naast Tuerlinckx. Hij speelde de voorbije seizoenen bij Mladost Ribola Kastela (2017-2019), State University of New York at New Paltz (2016-2017) en George Mason University (2013-2016). Met deze laatste aanwinst is het team van Roeselare voor dit seizoen compleet