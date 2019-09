Exclusief voor abonnees Volleybal 19 september 2019

00u00 0

Roeselare heeft gisteren in een oefenduel Cambrai geklopt met 3-1. De West-Vlamingen hadden wel een taaie brok aan de club uit de Franse Pro B. Setstanden waren 25-19, 21-25, 25-17 en 25-21. Coach Vanmedegael kon voor het eerst in deze oefencampagne een beroep doen op de Canadese setter Brett Walsh. Hij kwam twee sets in actie. Vanavond om 18u40 kijken beide ploegen mekaar weer in de ogen. Dan gaat Roeselare op bezoek bij Cambrai. (MPM)