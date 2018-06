Volleybalcoach verleidt speelster (15): "Zij had maar moeten stoppen" 23 juni 2018

Een 64-jarige Oost-Vlaamse volleybaltrainer is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor zedenfeiten met een 15-jarige speelster. De man slaagde erin om haar vertrouwen te winnen op Facebook. Daarop volgden heel wat seksueel getinte chatsessies. Het slachtoffer schreef een emotionele brief, die in de rechtbank werd voorgelezen. "Haar zelfbeeld is helemaal verdwenen", motiveerde de rechter het vonnis. "Ze durft geen activiteiten in sportclubs meer uit te oefenen, ze is vriendinnen kwijtgeraakt. Hij heeft haar zorgeloze tienerjaren afgenomen." De volleybaltrainer heeft ook geen schuldbesef, vond de rechter. "Hij verklaarde dat hij haar meermaals verwittigd zou hebben dat zij ermee moest stoppen. Hij vindt nog altijd dat het aan de minderjarige is om volwassen mannen niet aan te zetten tot zulke feiten." De man moet zich psychologisch laten begeleiden en kreeg 4.000 euro boete. Hij mag tien jaar niet betrokken zijn in verenigingen met minderjarigen.

