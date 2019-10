Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL Wint Roeselare 9de Supercup? 12 oktober 2019

Het volleyseizoen start zondag met de Supercup in SC Lange Munte in Kortrijk tussen landskampioen Maaseik en bekerwinnaar Roeselare. De West-Vlamingen missen hun twee Canadese internationals Walsh en Jansen Van Doorn en ook Hendrik Tuerlinckx is misschien nog onbeschikbaar. Bij Maaseik zijn alle ogen gericht op Lou Kindt, die vorig seizoen nog op de West-Vlaamse loonlijst stond en die nu Jolan Cox moet doen vergeten.