Volleybal Menen verliest opnieuw libero 23 januari 2018

Menen moet het seizoen afwerken zonder Loïc Van de Pontseele. De 24-jarige libero diende gisteren zijn ontslag in. Van de Pontseele kreeg een voltijdse jobaanbieding buiten de topsport en gaat daar ook op in. De grensploeg ziet zo voor de tweede keer dit seizoen een libero opstappen. Vorige maand verbrak de Est Rait Rikberg in onderlinge overeenkomst ook al zijn contract. Hij kampte met heimwee. De 21-jarige Portugees Bernardo Silva - begin dit jaar aan de kern toegevoegd - blijft zo als enige libero over. Er wordt geen vervanger meer gehaald aangezien de transferperiode verstreken is. De spelers van Menen kregen gisteren een extra verlofdag omdat verschillende jongens kampen met ziekte of blessures. (MPM)

