VOLLEYBAL KORT 24 april 2018

Maaseik heeft Robert Wojcik aangetrokken. De 25-jarige Canadees met Poolse nationaliteit komt over van Guibertin. De aanvaller werd vorige week tijdens de Volleyproms nog uitgeroepen tot most valuable player. Deze prijs wordt toegekend door de trainers in de Liga A. Wojcik is na Simon Peeters de tweede inkomende transfer voor de Limburgers. (KWP)