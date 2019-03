Exclusief voor abonnees Volleybal Duitser Zimmermann is medical joker bij Maaseik 26 maart 2019

00u00 0

De Duitser Jan Zimmermann is de nieuwe spelverdeler bij Maaseik. De 74-voudig international komt als medical joker over van Berlijn, waar hij als derde spelverdeler op overschot was. Maaseik moest op zoek naar een vervanger voor de Canadees Jay Blankenau die met een rugblessure uit is voor de rest van het seizoen. Zimmermann is geen onbekende voor de Limburgers. Hij stond tijdens de voorbije Europese campagne twee keer tegenover zijn nieuwe ploeg. "Het is snel gegaan. Wij zijn zaterdag beginnen te zoeken naar een vervanger voor Blankenau. Op zondag hadden wij al een akkoord en maandagmiddag stond Zimmermann al in de Steengoed Arena", vertelt manager Dieter Leenders. "Ervaring heeft hij alvast genoeg. Hij was erbij toen Duitsland zilver pakte op het EK in 2017 en in 2014 (beker) en in 2015 (titel en beker) pakte hij prijzen in zijn eigen land. Zimmermann was eerder aan de slag bij onder meer Friedrichshafen en het Franse Poitiers." (KWP)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen