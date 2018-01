volleybal: Depestele sterk 00u00 0

Frank Depestele (40) heeft na amper vijf dagen in Argentinië en een busreis van tien uur al meteen gescoord bij zijn nieuwe club Bolivar. Terwijl Aalstar - tot voor Nieuwjaar zijn club in België - verrassend zilver won in de eerste editie van de nationale League Trophy, triomfeerde Depestele in en tegen Gigantes del Sur na een spectaculaire 2-3. Bolivar rukt zo in de stand op naar de vierde plaats. Depestele kreeg alle lof, heeft het temperatuurverschil (45 graden) al overwonnen en lijkt snel ingeburgerd in zijn nieuwe team, naast de Bulgaarse uitblinker Penchev en de Braziliaanse hitter Theo (27 punten). Vrijdag om 2 uur 's nachts Belgische tijd volgt de volgende opdracht in Monteros (8ste)

