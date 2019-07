Exclusief voor abonnees Volledig podium voor Deceuninck-Quick.Step, kritiek op Evenepoel 26 juli 2019

00u00 0

Eén, twee en drie voor Deceuninck-Quick.Step in de eerste echte etappe in de Adriatica Ionica Race. Op de gravelwegen richting aankomstplaats Grado vormde zich na een chaotische koers met tal van lekke banden en valpartijen een kopgroep van acht renners. Het team van Patrick Lefevere was daarin met vier man in overtal. De Colombiaan Alvaro José Hodeg klopte in de spurt zijn ploegmaats Florian Sénéchal en Philippe Gilbert. Sénéchal uitte na de aankomst trouwens kritiek op Remco Evenepoel, die op 1:28 eindigde. "Op de gravelsectoren verloor hij plaatsen en is hij gevallen. Klimmen kan hij uiteraard het best, maar hij moet leren om beter met de fiets te rijden." (LPB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis