Volledig elftal in etalage

Nog elf spelers zoeken onderdak. Naast de gekende gevallen van Limbombe, Diaby, Coopman en Refaelov ook nog zeven andere spelers. Zo is de pas in januari voor 1,5 miljoen euro aangetrokken Alexander Scholz op zoek naar een oplossing. De Deen is overbodig en gaf eind vorig seizoen zelf al aan te willen vertrekken. Nog achterin is Touba op zoek naar speelgelegenheid, maar biedt het Italiaanse Salernitana mogelijk een oplossing. Ook Ricardo van Rhijn, vorig seizoen uitgeleend aan AZ, is op zoek naar een nieuwe club. De in de winter aangekochte Gabulov staat nog één seizoen op de loonlijst van Club, maar is niet langer welkom in Brugge. Dat geldt eigenlijk ook voor Tomas Pina, die momenteel meetraint na een uitleenbeurt aan Alavés in afwachting van een mogelijke definitieve overgang naar de Spaanse club. Tomecak is dan weer een twijfelgeval: de Kroaat werd vorig jaar na enkele slechte prestaties afgeschreven, maar stond tegen Eupen tegen alle verwachtingen in in de basiself. In principe is hij met Cools en straks ook Mata en eventueel Diatta op rechts overbodig. Vlietinck (20) ten slotte verlengde onlangs dan wel zijn contract, ook hij is overbodig en moet op zijn leeftijd uitgeleend worden om aan speelminuten te komen.

