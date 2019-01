Volle winkelmand voor €3,99 23 januari 2019

Een winkelmand vol producten uit de versafdeling voor 3,99 euro? Het kan bij drie Gentse Albert Heijn-filialen. Er zitten dan wel enkel producten in die sowieso uit de rekken moeten, omdat de houdbaarheidsdatum bijna overschreden is. In de verrassingspakketten, die op voorhand worden samengesteld, zitten brood en gebak, verse bereidingen en groenten en fruit. Normale verkoopwaarde: minimaal 12 euro. De supermarktketen wil met het proefproject de voedselverspilling tegengaan. Via de app 'Too Good To Go' kunnen klanten in de vestigingen op de Korenmarkt, in de Overpoortstraat en bij de Ghelamco Arena elke dag een pakket reserveren. Als het initiatief aanslaat, wordt het uitgerold naar alle andere vestigingen.