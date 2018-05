Volle lijnbus rijdt kilometers ver met open deur 09 mei 2018

00u00 0

De Lijn onderzoekt een merkwaardig voorval dat zich gisteren na schooltijd afspeelde met een van zijn bussen. Een bestuurster die met tientallen reizigers van Waregem naar Kortrijk reed, legde het traject af terwijl een van de voorste deuren bleef openstaan. "Waanzin", zegt passagier Philippe Van Horenbeeck, die het incident filmde. "De bus reed op bepaalde momenten vrij snel. Ook afslaan op kruispunten was niet zonder risico. Er kon zomaar iemand uit de bus zijn gevallen." Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn, zit verveeld met het voorval. "Bij ons is veiligheid altijd de eerste prioriteit. Wat te zien is op de beelden, is onaanvaardbaar. Onderzoek moet duidelijk maken wat er is verkeerd gelopen. Als blijkt dat iemand in de fout is gegaan, zullen gepaste maatregelen genomen worden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN