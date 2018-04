Volkswagen schuift topman opzij 11 april 2018

00u00 0

Na Deutsche Bank gaat ook Volkswagen een wissel aan de top doorvoeren. Topman Matthias Müller moet plaats ruimen voor de Oostenrijker Herbert Diess, de huidige chef van het merk Volkswagen, zo schrijft het Duitse 'Handelsblatt' op basis van anonieme bronnen binnen het concern. Bij Volkswagen weigert men voorlopig het nieuws te bevestigen, maar de autobouwer had eerder al toegegeven dat er enkele wijzigingen in de top zouden worden doorgevoerd. Voorzitter Hans Dieter Pötsch is daarover met het bestuur en de toezichthouders aan het onderhandelen. Sinds het grootschalige dieselschandaal, dat de automaker miljarden kostte, krijgen regiomanagers en de afzonderlijke merken die onder de VW-vlag opereren veel meer verantwoordelijkheid.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN