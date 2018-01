Volkswagen bestverkochte automerk 00u00 0

Volkswagen heeft in 2017 wereldwijd meer auto's verkocht dan Toyota. Volgens het blad 'Bild am Sonntag' heeft het Duitse concern rond de 10,7 miljoen wagens aan de man gebracht. Dat is meer dan de recentste verkoopprognose bij Toyota. 'Bild am Sonntag' baseert zich op interne schattingen van VW. De autobouwer wilde niet reageren omdat de officiële verkoopcijfers pas later naar buiten komen. Toyota voorspelde in december in heel 2017 zo'n 10,4 miljoen auto's te slijten. Toyota gold lange tijd als grootste automaker ter wereld. Die positie moesten de Japanners in 2016 al afstaan aan Volkswagen. Toen eindigde de teller bij Toyota op 10,2 miljoen, terwijl Volkswagen goed was voor een record van 10,3 miljoen. (MU)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee