Exclusief voor abonnees Volkstoeloop voor de bloesems 08 april 2019

Niet alleen de Ronde lokte het voorbije weekend heel wat toeschouwers, ook de fruitstreek in Haspengouw -dé plek om met dit heerlijke lenteweer te gaan wandelen - werd lichtjes belegerd. Alle bomen staan er sinds kort in bloei, en dat was ook de wandelaars niet ontgaan. Tussen Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren trokken duizenden mensen de velden in om er te genieten van de stralende zon én het kleurrijke tafereel. Naar jaarlijkse gewoonte beginnen nu ook de bloesemfeesten in Sint-Truiden en omstreken, en die feesten gaan nog de hele paasvakantie en tot in mei door. (MMM)

