VolksLiga steunt Groene Buffer Mechelen-Zuid 25 augustus 2018

De nieuwe partij VolksLiga steunt de actiegroep Groene Buffer Mechelen-Zuid in haar oproep voor het behoud van het groen op de plek waar het omstreden zwemparadijs van Plopsaqua zou komen. Hoewel de nieuwkomerlijst onder aanvoering van Henning Van Duffel voor de komst van private initiatieven is, mag de gezondheid van de buurtbewoner onder geen beding in gevaar komen. "Studies hebben uitgewezen dat mensen die binnen de halve kilometer van een drukke snelweg wonen, een significant verhoogd risico op luchtwegenaandoeningen hebben. De bossen en bomen langs de snelweg staan er dus niet zomaar", aldus van Henning. (AVH)