Volksfeest voor wereldkampioen Iserbyt 05 februari 2018

In café Chasse Patate in Bavikhovedorp vindt vanavond een volksfeest plaats om wereldkampioen veldrijden bij de beloften Eli Iserbyt te vieren. Iserbyt, die in Bavikhove woont en ereburger is van Harelbeke na zijn vorige WK-titel in 2016, wordt rond 20 uur verwacht. Ook zijn ploeggenoten en teamleden van Marlux-Bingoal worden verwacht.

