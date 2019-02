Volksfeest in Qatar na winst Asian Cup 04 februari 2019

De spelers van de nationale ploeg van Qatar zijn zaterdag als helden ontvangen in hoofdstad Doha, bij hun terugkeer na de 3-1-winst tegen Japan in de finale van de Asian Cup. De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani sprak van een "historische prestatie". Voor Qatar - dat met een deels genaturaliseerde ploeg speelt - is de allereerste titel van het Aziatische kampioenschap een mooie generale repetitie als organiserend land van het WK in 2022.

