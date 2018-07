Volgt Van Avermaet BMC naar Dimension Data? 02 juli 2018

Rijdt Greg Van Avermaet in 2019 op BMC-fietsen bij... Dimension Data? Het scenario dat de regerende olympische kampioen de Zwitserse constructeur van zijn huidige team zal volgen naar de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg wordt met de dag plausibeler. Dimension Data heeft nood aan een boegbeeld voor het (Vlaams-) klassieke voorjaar en Van Avermaet (33) beantwoordt perfect aan dat vereiste profiel. Het 'transferpakket' van onze landgenoot zou ook een paar luitenants (onder meer Michael Schär) en een deel van zijn rechtstreekse entourage bevatten. Dat Van Avermaet na acht jaar BMC gewoon kan blijven koersen op zijn vertrouwde fietsen en niet hoeft aan te passen aan een nieuw merk, is een onmiskenbaar voordeel. Met Edvald Boasson Hagen en Julien Vermote krijgt hij bij Dimension Data bovendien twee ervaren rotten in steun. Beide partijen vonden elkaar al een keer eerder op het seizoen, tijdens de Ronde van Yorkshire, maar toen kwam het (nog) net niet tot een akkoord. Nu de sponsorzoektocht van Jim Ochowicz blijft aanslepen, lijkt een deal dichterbij dan ooit. Ook al schijnt er volgens de BMC-teammanager stilaan licht aan het eind van de tunnel. "We schatten de kansen op het vinden van een nieuwe hoofdsponsor zeer hoog in", klonk het in een communiqué. "De laatste dagen boden zich nog een aantal ernstige kandidaten aan, terwijl andere in de pipeline zitten. De gesprekken lopen. Doel blijft onze WorldTour-licentie voor 2019 te behouden en een team samen te stellen van 24 à 25 renners." (JDK)

