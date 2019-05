Exclusief voor abonnees Volgt Lampard Sarri op? 31 mei 2019

00u00 0

Het zijn de ontroerendste beelden van de Europa League-finale. Maurizio Sarri (60) die kinderlijk gelukkig naar zijn winnaarsmedaille staart. Zijn eerste prijs ooit, mogelijk zijn laatste bij Chelsea. Zijn zaakwaarnemer, Fali Ramadani, reisde gisteravond naar Londen voor topoverleg met het bestuur van Chelsea. De koppige doch eerlijke trainer, niet geliefd bij een deel van de fans voor zijn saaie voetbal, kan naar Juventus, maar is bereid te blijven als hij de volledige steun krijgt van het bestuur. Afwachten of ze eruit komen. Met ex-speler Frank Lampard hebben The Blues een trainer in de wachtkamer zitten - de zestiende in zestien jaar Abramovich, tenminste als Sarri wil vertrekken. Sarri (ex-Napoli) is nog geen jaar in dienst en leidde Chelsea naar een derde plaats en twee finales. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis